«А потом до меня доходит — что-то произошло». Биатлонистка Каплина — о курьёзе в стрельбе

Российская биатлонистка Елизавета Каплина рассказала о самом курьёзном моменте, который происходил с ней при стрельбе.



«Мой самый большой косяк за всю карьеру – стрельба не по своей установке. На первом этапе Кубка России в сезоне-2018/2019 мы бежали эстафету, я была на первом этапе. Нас там было всего четыре команды. Я пришла на стойку, изготовилась, стреляю, быстро закрыла все пять. Поднимаю палки, а сзади приходит биатлонистка из команды Красноярска и начинает спрашивать, что ей делать. Начался какой-то кипиш на рубеже, я даже не посмотрела на установку, начинаю сходить с коврика, и идёт судья. Я ничего не поняла, проезжаю вдоль биржи, и мне тренер говорит: «Лиза, пять кругов». Я думаю, ну ладно.



Заезжаю на штрафной круг и не понимаю почему. А потом до меня доходит, что что-то произошло. Я отмотала пять кругов, пробежала, передала, и даже, кажется, была не последняя. Мы отбежали гонку, финишировали первыми даже с пятью моими кругами, но нам ещё добавили шесть минут штрафа, потому что я не стрельнула три допа, а за каждый неиспользованный дополнительный патрон по правилам дают две минуты штрафа. В итоге мы стали третьими. Зато весело и была какая-то интрига, а так мы бы просто выиграли две минуты», — сказала Каплина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.