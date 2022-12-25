Каплина рассказала о внезапном приглашении в группу Истомина в сборной России по биатлону

Российская биатлонистка Елизавета Каплина рассказала о том, как неожиданно оказалась в группе тренера национальной команды Артёма Истомина.



«Когда я в первой же гонке чемпионата России – 2022, в спринте, приехала вторая, подумала: «Ничего себе, я ещё могу бежать (смеётся)». Так что вот эти соревнования в марте – Кубок и чемпионат России – стали каким-то толчком. После них в Хантах был марафон, и я влёгкую пробежала 50 км.



А потом была весна и формирование команд. Мне пришёл вызов в сборную за счёт региона. Я расстроилась, что еду за счёт региона. До сбора я полетела в Сочи, выхожу из самолёта, иду по трапу, и мне звонок. Беру, а это Артём Евгеньевич Истомин. Он представился, сказал, что его поставили тренером и он хочет видеть меня в команде. И я думаю: «Ура!» На первый сбор я поехала за счёт региона, так как уже были сметы, а потом попала в сборную», — сказала Каплина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.