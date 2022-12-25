Смольский — о победе Алимбековой в Рязани: Динара очень сильно готова, что и демонстрирует

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 белорусский биатлонист Антон Смольский подвёл итоги своего выступления на третьем этапе Кубка Содружества, который прошёл в Рязани.
«Рязанский этап получился крутой. Новое место, новая атмосфера, много болельщиков. Всё круто. Конечно, мы здесь были всего лишь несколько дней, хотелось бы чуть подольше. Очень круто, что гонки проводятся в выходные и люди спокойно могут приехать и поболеть без последствий на работе. Круто, что приехало столько болельщиков и погода делает всё, чтобы они не замёрзли.
Наша команда летом хорошо тренировались, и в начале сезона мы чувствовали, что пока ещё не отошли от той работы, которую проделали. Мы пропустили этап в Уфе, чтобы более качественно подготовиться к этапу Кубка Содружества.
Сильно не акцентирую внимание на жёлтой майке, потому что я её практически и не вижу. Цели ставлю самые высокие, и победа в общем зачёте – тоже одна из них. Хочется выступать более качественно в гонках и показывать высокий результат.
Вчера, конечно, следил за женским суперспринтом, я был здесь, на стадионе, и переживал. Динара очень сильно готова, что она и демонстрирует», — сказал Смольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
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