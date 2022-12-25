Роман Ерёмин прокомментировал победу в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Рязани

Российский биатлонист Роман Ерёмин прокомментировал победу в масс-старте на третьем этапе Кубка Содружества, который проходит в Рязани.

«Приятно, конечно. Особенно приятно, что закрыл все мишени на четырёх рубежах – такое у меня впервые в карьере. Даже по юниорам я не стрелял чисто, один-два промаха всегда были. Это моя первая победа в карьере на взрослом уровне. Максим Геннадьевич Максимов (тренер сборной России по стрельбе) постоянно работает со мной, плюс, когда ты раз за разом ошибаешься, сам тоже очень хочешь всё исправить, искать причины проблем.

В группе Каминского очень нравится. Я нахожу общий язык и с тренерами, и с командой. У нас отличная группа. Я не выбирал, к кому идти, этим занимался мой личный тренер Валерий Владимирович Иванов, а я просто доверяю опытному человеку», — передаёт слова Ерёмина корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.