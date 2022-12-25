Белоруска Динара Алимбекова выиграла масс-старт на Кубке Содружества

В Рязани завершился масс-старт среди женщин в рамках Кубка Содружества сезона-2022/2023. Победительницей гонки стала олимпийская чемпионка белоруска Динара Алимбекова. Второй к финишу пришла россиянка Виктория Сливко. Бронзу получила представительница России Тамара Дербушева.

Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины

Динара Алимбекова (Беларусь) — 31.23,5 (3). Виктория Сливко (Россия) — отставание +5,6 (2). Тамара Дербушева (Россия) +6,1 (2). Елизавета Каплина (Россия) +34,5. Анастасия Шевченко (Россия) +38,4. Лариса Куклина (Россия) +44,5. Дарья Кудаева (Беларусь) +1.01,6. Екатерина Носкова (Россия) +1.15,6.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации биатлона (IBU).