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Результаты масс-старта у женщин на Кубке Содружества

Белоруска Динара Алимбекова выиграла масс-старт на Кубке Содружества
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В Рязани завершился масс-старт среди женщин в рамках Кубка Содружества сезона-2022/2023. Победительницей гонки стала олимпийская чемпионка белоруска Динара Алимбекова. Второй к финишу пришла россиянка Виктория Сливко. Бронзу получила представительница России Тамара Дербушева.

Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины

  1. Динара Алимбекова (Беларусь) — 31.23,5 (3).
  2. Виктория Сливко (Россия) — отставание +5,6 (2).
  3. Тамара Дербушева (Россия) +6,1 (2).
  4. Елизавета Каплина (Россия) +34,5.
  5. Анастасия Шевченко (Россия) +38,4.
  6. Лариса Куклина (Россия) +44,5.
  7. Дарья Кудаева (Беларусь) +1.01,6.
  8. Екатерина Носкова (Россия) +1.15,6.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации биатлона (IBU).

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