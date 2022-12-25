Белоруска Динара Алимбекова выиграла масс-старт на Кубке Содружества
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В Рязани завершился масс-старт среди женщин в рамках Кубка Содружества сезона-2022/2023. Победительницей гонки стала олимпийская чемпионка белоруска Динара Алимбекова. Второй к финишу пришла россиянка Виктория Сливко. Бронзу получила представительница России Тамара Дербушева.
Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины
- Динара Алимбекова (Беларусь) — 31.23,5 (3).
- Виктория Сливко (Россия) — отставание +5,6 (2).
- Тамара Дербушева (Россия) +6,1 (2).
- Елизавета Каплина (Россия) +34,5.
- Анастасия Шевченко (Россия) +38,4.
- Лариса Куклина (Россия) +44,5.
- Дарья Кудаева (Беларусь) +1.01,6.
- Екатерина Носкова (Россия) +1.15,6.
Напомним, российские и белорусские биатлонисты пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации биатлона (IBU).
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