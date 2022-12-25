Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«С Рождеством!» Жена Тарьея Бё опубликовала романтическое фото с биатлонистом

«С Рождеством!» Жена Тарьея Бё опубликовала романтическое фото с биатлонистом
Комментарии

Гита Симонсен, супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, 11-кратного чемпиона мира норвежского биатлониста Тарьея Бё, опубликовала в социальных сетях милый рождественский снимок с мужем.

«С Рождеством!» — подписала фото Гита.

Фото: из личного архива Гиты Симонсен

Напомним, 23 сентября Гита и Тарьей впервые стали родителями. У них появился сын, которого назвали Арон.

Старший Бё неровно начал сезон-2022/2023. В данный момент он занимает 16-ю строчку в общем зачёте Кубка мира (175 очков). Лидером рейтинга является его младший брат Йоханнес (599 очков). На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Тарьей завоевал две золотые медали: в мужской и смешанной эстафетах. Также на его счету серебряная награда в гонке преследования и бронза в спринте.

Бунт в сборной Норвегии по биатлону. Лидер Кубка IBU хочет в основу вместо «старого» Бё Бунт в сборной Норвегии по биатлону. Лидер Кубка IBU хочет в основу вместо «старого» Бё
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022