«С Рождеством!» Жена Тарьея Бё опубликовала романтическое фото с биатлонистом

Гита Симонсен, супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, 11-кратного чемпиона мира норвежского биатлониста Тарьея Бё, опубликовала в социальных сетях милый рождественский снимок с мужем.

«С Рождеством!» — подписала фото Гита.

Фото: из личного архива Гиты Симонсен

Напомним, 23 сентября Гита и Тарьей впервые стали родителями. У них появился сын, которого назвали Арон.

Старший Бё неровно начал сезон-2022/2023. В данный момент он занимает 16-ю строчку в общем зачёте Кубка мира (175 очков). Лидером рейтинга является его младший брат Йоханнес (599 очков). На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Тарьей завоевал две золотые медали: в мужской и смешанной эстафетах. Также на его счету серебряная награда в гонке преследования и бронза в спринте.