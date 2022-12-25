«С Рождеством!» Жена Тарьея Бё опубликовала романтическое фото с биатлонистом

Гита Симонсен, супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, 11-кратного чемпиона мира норвежского биатлониста Тарьея Бё, опубликовала в социальных сетях милый рождественский снимок с мужем.
«С Рождеством!» — подписала фото Гита.
Фото: из личного архива Гиты Симонсен
Напомним, 23 сентября Гита и Тарьей впервые стали родителями. У них появился сын, которого назвали Арон.
Старший Бё неровно начал сезон-2022/2023. В данный момент он занимает 16-ю строчку в общем зачёте Кубка мира (175 очков). Лидером рейтинга является его младший брат Йоханнес (599 очков). На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Тарьей завоевал две золотые медали: в мужской и смешанной эстафетах. Также на его счету серебряная награда в гонке преследования и бронза в спринте.
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