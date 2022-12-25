«Она из тех, кто всегда умел провести качественный самоанализ». Байи — о Симон

Именитая французская биатлонистка Сандрин Байи высказалась о лидерстве её соотечественницы Жулии Симон в общем зачёте Кубка мира в этом сезоне.
«Я не удивлена (лидерству Симон. — Прим. «Чемпионата»), потому что, в конце концов, она из тех, кто всегда умел провести качественный самоанализ с правильным взглядом на свои как хорошие, так и плохие выступления. Меня не удивляет, что ей удалось разобраться со своими недостатками и недочётами. Она девушка, которая знает, как анализировать вещи и перестраиваться. Это приносит плоды в этом сезоне, потому что она просто к нему готова! Это всё было не внезапно, ей приходилось задавать себе вопросы и переживать сложные времена, особенно на Играх, где она могла выиграть индивидуальные медали. Но это привело её туда, где она сейчас», — сказала Байи в интервью Nordic Magazine.
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