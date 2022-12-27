Себастиан Самуэльссон рассказал, что не тренировался после этапа КМ в Анси из-за болезни

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете биатлонист сборной Швеции Себастиан Самуэльссон признался, что после этапа Кубка мира — 2022/2023 в Анси (Франция) не тренировался из-за болезни.

«У меня была обычная простуда. Я довольно энергичный, но кашель всё ещё не прошёл, поэтому я не тренировался с тех пор, как мы вернулись домой. Надеюсь, завтра я смогу приступить к тренировкам», — приводит слова Самуэльссона SVT.

На третьем этапе Кубка мира в Анси Себастиан Самуэльссон в спринте на 10 км занял 19-е место, отстав от победителя норвежца Йоханнеса Бё почти на две минуты. В масс-старте швед занял последнее место, победителем гонки стал норвежец Йоханнес Дале. В общем зачёте Самуэльссон занимает четвёртое место.