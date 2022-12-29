«Посвящаю время семье и своему образованию». Домрачева — о жизни в последние месяцы

Четырёхкратная олимпийская чемпионка бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева подробно рассказала о своей жизни в последние месяцы.
«Всё лето мы с семьей были в Минске, отдыхали после достаточно напряжённого периода работы в Китае. Сейчас я посвящаю время семье и своему образованию. Сейчас мы живём в Монако, Ксюша пошла в школу, а это очень важный период в жизни ребёнка и всей семьи. На протяжении шести лет с момента, когда родилась дочь, мы могли быть достаточно мобильными, мне удавалось совмещать профессиональную спортивную деятельность и воспитание ребёнка.
Сегодня школьное расписание дочери ко многому обязывает, а профессия тренера, как вы знаете, связана с частыми разъездами. Мне хочется уделить больше времени интересам Ксюши, так что на ближайший год я не ставлю перед собой профессиональных задач. Но занимаюсь образованием, учусь по специальности «диетология и нутрициология». Как вы знаете, здоровое питание в спорте — очень важная тема. За годы спортивной карьеры накопилось много опыта и знаний по этой теме, сейчас захотелось ещё чуть больше расширить теоретическую часть.
Как часто бываю в Беларуси? Последний раз приезжали в Минск на осенних каникулах. На зимние планируем отправиться в Норвегию покататься на лыжах. Где были в Беларуси, кроме Минска? В основном в Минске, не хотелось особо разъезжать после напряженного сезона, наслаждались возможностью просто побыть дома», — приводит слова Домрачевой сайт НОК Беларуси.
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