Губерниев назвал стрельбу Латыпова в эстафете на ОИ самым эмоциональным моментом года

Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев назвал самым эмоциональным моментом 2022 года стрельбу Эдуарда Латыпова в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Сборная России до стрельбы на восьмом огневом рубеже уверенно лидировала, но Латыпов забежал на два штрафных круга и сумел спасти для команды только бронзовую медаль.

«Самым запоминающимся и эмоциональным моментом года для меня стала биатлонная эстафета: а именно — та самая стрельба Латыпова и третье место сборной России. Это было колоссальное опустошение для меня. Не могу оставить в стороне медали Большунова на Олимпиаде. Также я люблю женщин. Хочется упомянуть их победную эстафету. Я комментировал и плакал от счастья! Это была героическая командная победа девчат», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.