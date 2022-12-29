Губерниев назвал стрельбу Латыпова в эстафете на ОИ самым эмоциональным моментом года

Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев назвал самым эмоциональным моментом 2022 года стрельбу Эдуарда Латыпова в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.
Сборная России до стрельбы на восьмом огневом рубеже уверенно лидировала, но Латыпов забежал на два штрафных круга и сумел спасти для команды только бронзовую медаль.
«Самым запоминающимся и эмоциональным моментом года для меня стала биатлонная эстафета: а именно — та самая стрельба Латыпова и третье место сборной России. Это было колоссальное опустошение для меня. Не могу оставить в стороне медали Большунова на Олимпиаде. Также я люблю женщин. Хочется упомянуть их победную эстафету. Я комментировал и плакал от счастья! Это была героическая командная победа девчат», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 29 декабря 2022
-
20:11
-
10:21
- 28 декабря 2022
-
22:19
-
21:07
-
00:56
- 27 декабря 2022
-
12:27
- 26 декабря 2022
-
18:49
- 25 декабря 2022
-
17:52
-
16:00
-
15:15
-
14:26
-
14:23
-
14:16
-
13:55
-
13:33
-
13:28
-
13:20
-
13:05
-
12:57
-
12:34
-
12:28
-
11:56
-
11:35
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 24 декабря 2022
-
23:00
-
22:02
-
17:50
-
16:09
-
16:03
-
15:49
-
15:39