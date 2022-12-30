Майгуров назвал Цветкова лучшим биатлонистом России в 2022 году

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров назвал Максима Цветкова лучшим отечественным биатлонистом по итогам 2022 года. Открытием года, по мнению главы СБР, стал Даниил Серохвостов.
«Лучший — Максим Цветков. У него было затянувшееся возвращение в сборную, непростое начало сезона. Наверное, никто из наших не проделал такой сложный путь, чтобы попасть в олимпийскую команду. В Пекине Максим с двумя четвёртыми местами был в шаге от олимпийской медали в индивидуальных дисциплинах, завоевал бронзу в эстафете.
Открытие года — Даниил Серохвостов. Проводил первый год среди взрослых и сразу заработал место в олимпийской команде. У девушек однозначного лидера прошедший сезон не принёс», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».
Напомним, на Олимпиаде в Пекине Максим Цветков стал бронзовым призёром в мужской эстафете. В личных дисциплинах он дважды занимал четвёртые места.
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