Жена Йоханнеса Бё опубликовала милые новогодние фото с биатлонистом и их двухлетним сыном

Хедда Дэли Бё, жена пятикратного олимпийского чемпиона норвежского биатлониста Йоханнеса Бё, опубликовала в социальных сетях милые новогодние снимки с супругом и двухлетним сыном Густавом.
«Не могу поверить, что мне повезло делить жизнь с этими двумя», — подписала фото Хедда, добавив эмодзи «сердце».
Фото: из личного архива Хедды Дэли Бё
Фото: из личного архива Хедды Дэли Бё
28-летний Йоханнес стал самым успешным спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Он завоевал четыре золотых медали: в смешанной и мужской эстафете, спринте и масс-старте. А также стал бронзовым призёром индивидуальной гонки. Таким образом, Бё сравнялся с французом Мартеном Фуркадом по количеству завоёванных золотых олимпийских наград. Больше медалей высшего достоинства только у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (8). На момент новогоднего перерыва младший Бё занимает первую позицию в общем зачёте Кубка мира – 2022/2023.
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