Шведка Ханна Эберг пропустит этап Кубка мира в Поклюке

Союз биатлонистов Швеции опубликовал состав национальной команды на четвёртый этап Кубка мира – 2022/2023, который пройдёт в Поклюке (Словения) с 5 по 8 января.
Женщины
Эльвира Эберг
Линн Перссон
Анна Магнуссон
Мона Брорссон
Юханна Скоттхейм
Стина Нильссон.
Мужчины
Мартин Понсилуома
Себастиан Самуэльссон
Йеспер Нелин
Пеппе Фемлинг
Эмиль Нюквист
Мальте Стефанссон.
Отметим, что в состав команды не вошла двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира Ханна Эберг. Биатлонистка подхватила простуду.
В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.
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