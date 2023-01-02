Шведка Ханна Эберг пропустит этап Кубка мира в Поклюке

Союз биатлонистов Швеции опубликовал состав национальной команды на четвёртый этап Кубка мира – 2022/2023, который пройдёт в Поклюке (Словения) с 5 по 8 января.

Женщины

Эльвира Эберг

Линн Перссон

Анна Магнуссон

Мона Брорссон

Юханна Скоттхейм

Стина Нильссон.

Мужчины

Мартин Понсилуома

Себастиан Самуэльссон

Йеспер Нелин

Пеппе Фемлинг

Эмиль Нюквист

Мальте Стефанссон.

Отметим, что в состав команды не вошла двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира Ханна Эберг. Биатлонистка подхватила простуду.

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.