Мартин Понсилуома показал, как провёл новогодние праздники с Ханной Эберг

Чемпион мира 2021 года, серебряный призёр Олимпиады-2022 шведский биатлонист Мартин Понсилуома опубликовал в социальных сетях новогодние фото с возлюбленной, двукратной олимпийской чемпионкой Ханной Эберг.
«Надеюсь, все прекрасно встретили Рождество и начало Нового года! Я провёл это время с любимыми людьми! В промежутках пытался немного тренироваться», — подписал фотографии Понсилуома.
Фото: из личного архива Мартина Понсилуомы
Фото: из личного архива Мартина Понсилуомы
Фото: из личного архива Мартина Понсилуомы
Фото: из личного архива Мартина Понсилуомы
О романе старшей из сестёр Эберг и Понсилуомы стало известно в середине октября 2018 года. Отношения биатлонистов пагубно повлияли на атмосферу в сборной, так как другой швед Йеспер Нелин, несколько лет встречавшийся с Эберг, после расставания с Ханной завёл роман с бывшей девушкой Понсилуомы.
Ранее стало известно, что Ханна пропустит четвёртый этап Кубка мира в Поклюке (Словения) из-за простуды.
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