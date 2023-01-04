Анамария Лампич вернётся на Кубок мира по биатлону на этапе в Поклюке

Представительница Словении Анамария Лампич, которая успешно дебютировала на Кубке мира по биатлону на этапе в Хохфильцене (Австрия), снова выступит на этих соревнованиях на домашнем этапе в Поклюке, который стартует завтра, 5 января, сообщает SVT.

В начале декабря в первой в своей карьере гонке Кубка мира по биатлону Лампич, в межсезонье перешедшая в другой вид спорта из лыжных гонок, заняла пятое место. Словенке удалось закрыть все мишени в стрельбе из положения лёжа. Но, несмотря на такой высокий результат, Анамария была отправлена на Кубок IBU, чтобы набраться опыта.

Напомним, как лыжница Лампич специализировалась в спринте, она трёхкратный призёр чемпионатов мира в командном и личном спринте.