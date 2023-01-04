Анамария Лампич вернётся на Кубок мира по биатлону на этапе в Поклюке
Поделиться
Представительница Словении Анамария Лампич, которая успешно дебютировала на Кубке мира по биатлону на этапе в Хохфильцене (Австрия), снова выступит на этих соревнованиях на домашнем этапе в Поклюке, который стартует завтра, 5 января, сообщает SVT.
В начале декабря в первой в своей карьере гонке Кубка мира по биатлону Лампич, в межсезонье перешедшая в другой вид спорта из лыжных гонок, заняла пятое место. Словенке удалось закрыть все мишени в стрельбе из положения лёжа. Но, несмотря на такой высокий результат, Анамария была отправлена на Кубок IBU, чтобы набраться опыта.
Напомним, как лыжница Лампич специализировалась в спринте, она трёхкратный призёр чемпионатов мира в командном и личном спринте.
Комментарии
- 4 января 2023
-
18:09
- 2 января 2023
-
22:07
-
20:46
-
20:13
-
19:25
-
18:16
- 1 января 2023
-
21:15
-
18:30
-
13:30
-
10:45
-
10:09
- 31 декабря 2022
-
10:12
-
00:30
- 30 декабря 2022
-
22:42
-
12:19
- 29 декабря 2022
-
20:11
-
10:21
- 28 декабря 2022
-
22:19
-
21:07
-
00:56
- 27 декабря 2022
-
12:27
- 26 декабря 2022
-
18:49
- 25 декабря 2022
-
17:52
-
16:00
-
15:15
-
14:26
-
14:23
-
14:16
-
13:55
-
13:33
-
13:28
-
13:20
-
13:05
-
12:57
-
12:34
Партнерский контент