Йоханнес Бё увеличил отрыв от Легрейда в общем зачёте Кубка мира по биатлону

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира – 2022/2023 после победы в спринтерской гонке в рамках четвёртого этапа соревнований, который проходит в Поклюке (Словения). Также на своих местах остались норвежцы Стурла Холм Легрейд и Ветле Шоста Кристиансен, а также француз Эмильен Жаклен. Благодаря четвёртому месту в гонке в топ-10 вошёл немец Бенедикт Долль.



Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины



1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 689.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 625.

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 319.

4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 313.

5. Йоханнес Дале (Норвегия) – 303.

6. Кентен Фийон Майе (Франция) – 302.

7. Бенедикт Долль (Германия) — 299.

8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 293.

9. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) – 284.

10. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 281.