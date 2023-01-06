Йоханнес Бё увеличил отрыв от Легрейда в общем зачёте Кубка мира по биатлону

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира – 2022/2023 после победы в спринтерской гонке в рамках четвёртого этапа соревнований, который проходит в Поклюке (Словения). Также на своих местах остались норвежцы Стурла Холм Легрейд и Ветле Шоста Кристиансен, а также француз Эмильен Жаклен. Благодаря четвёртому месту в гонке в топ-10 вошёл немец Бенедикт Долль.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 689.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 625.
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 319.
4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 313.
5. Йоханнес Дале (Норвегия) – 303.
6. Кентен Фийон Майе (Франция) – 302.
7. Бенедикт Долль (Германия) — 299.
8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 293.
9. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) – 284.
10. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 281.
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