Динара Алимбекова отпраздновала день рождения в стиле «Гарри Поттера». Фото

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала в социальных сетях фотографии с празднования дня рождения. 5 января Динаре исполнилось 27 лет.

Праздничная вечеринка прошла в стиле популярной серии романов и фильмов «Гарри Поттер». На ней среди прочих присутствовал супруг Динары, серебряный призёр Олимпиады-2022 Антон Смольский.

«Шалость удалась. Спасибо, друзья, за магию вне Хогвартса», — подписала фотографии Алимбекова.

Фото: из личного архива Динары Алимбековой

Фото: из личного архива Динары Алимбековой

Фото: из личного архива Динары Алимбековой

Фото: из личного архива Динары Алимбековой

Фото: из личного архива Динары Алимбековой

Фото: из личного архива Динары Алимбековой

Фото: из личного архива Динары Алимбековой

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.