Йоханнес Бё на минуту опередил преследователей в пасьюте на этапе КМ в Поклюке

На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км. Уверенную победу одержал норвежец Йоханнес Бё, стартовавший с первой позиции. Йоханнес допустил два промаха на четырёх огневых рубежах.
Вторым финишировал француз Кентен Фийон Майе, поднявшийся с девятого места после спринта. В борьбе за третье место Тарьей Бё опередил Стурлу Холм Легрейда.
Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Поклюка, Словения
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 31.43,2 (2 промаха).
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 1.04,9 (1)
3. Тарьей Бё (Норвегия) – +1.06,6 (1).
4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +1.17,8 (2).
5. Томмазо Джакомель (Италия) +1.31,0 (2).
6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +1.48,9 (2).
7. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) +1.53,8 (1).
8. Йоханнес Дале (Норвегия) +2.02,3 (3).
9. Тимофей Лапшин (Южная Корея) +2.04,1 (2).
10. Никлас Хартвег (Швейцария) +2.12,8 (0).
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