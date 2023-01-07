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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
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16:45 Мск
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Йоханнес Бё на минуту опередил преследователей в пасьюте на этапе КМ в Поклюке

Йоханнес Бё на минуту опередил преследователей в пасьюте на этапе КМ в Поклюке
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На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км. Уверенную победу одержал норвежец Йоханнес Бё, стартовавший с первой позиции. Йоханнес допустил два промаха на четырёх огневых рубежах.

Вторым финишировал француз Кентен Фийон Майе, поднявшийся с девятого места после спринта. В борьбе за третье место Тарьей Бё опередил Стурлу Холм Легрейда.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Поклюка, Словения
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 31.43,2 (2 промаха).
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 1.04,9 (1)
3. Тарьей Бё (Норвегия) – +1.06,6 (1).
4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +1.17,8 (2).
5. Томмазо Джакомель (Италия) +1.31,0 (2).
6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +1.48,9 (2).
7. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) +1.53,8 (1).
8. Йоханнес Дале (Норвегия) +2.02,3 (3).
9. Тимофей Лапшин (Южная Корея) +2.04,1 (2).
10. Никлас Хартвег (Швейцария) +2.12,8 (0).

Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 4, Поклюка, Словения
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
07 января 2023, суббота. 16:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
31:43.2
2
Кентен Фийон Майе
Франция
+1:04.9
3
Тарьей Бё
Норвегия
+1:06.6
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