Йоханнес Бё на минуту опередил преследователей в пасьюте на этапе КМ в Поклюке

На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км. Уверенную победу одержал норвежец Йоханнес Бё, стартовавший с первой позиции. Йоханнес допустил два промаха на четырёх огневых рубежах.

Вторым финишировал француз Кентен Фийон Майе, поднявшийся с девятого места после спринта. В борьбе за третье место Тарьей Бё опередил Стурлу Холм Легрейда.



Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Поклюка, Словения

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км



1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 31.43,2 (2 промаха).

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 1.04,9 (1)

3. Тарьей Бё (Норвегия) – +1.06,6 (1).

4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +1.17,8 (2).

5. Томмазо Джакомель (Италия) +1.31,0 (2).

6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +1.48,9 (2).

7. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) +1.53,8 (1).

8. Йоханнес Дале (Норвегия) +2.02,3 (3).

9. Тимофей Лапшин (Южная Корея) +2.04,1 (2).

10. Никлас Хартвег (Швейцария) +2.12,8 (0).