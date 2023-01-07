Анамария Лампич из-за ошибки с перчатками пошутила, что скоро начнёт выступать за Швецию

Словенская биатлонистка Анамария Лампич пришла в микст-зону на домашнем этапе Кубка мира в Поклюке в перчатках со шведским флагом и надписью «Ski team Sweden X-country», из-за чего вынуждена была объясняться с местными журналистами в Поклюке.
«Это не должно было быть видно. Но, может, это значит, что скоро я начну выступать за Швецию. Было бы забавно (улыбается). Откуда у меня шведские перчатки? Это мой спонсор постоянно их присылает. Не знаю, куда он смотрит», — приводит слова Лампич Expressen.
Лампич, перешедшая в межсезонье в биатлон из лыжных гонок, блеснула на этапе Кубка мира в Хохфильцене, заняв пятое место в спринте. Затем она выступала на Кубке IBU и вернулась на Кубок мира на домашнем этапе в Поклюке. Домашних болельщиков Лампич порадовать не смогла, став только 69-й в спринте и не попав в состав участниц гонки преследования.
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