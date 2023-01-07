Йоханнес Бё высказался о желании выступить в лыжном Кубке мира

Лидер Кубка мира по биатлону Йоханнес Бё, отличающийся высокой скоростью на трассе, ответил на вопросы журналистов о возможном участии в соревнованиях по лыжным гонкам.

«Хотел бы поучаствовать в Кубке мира по лыжным гонкам? Нет. Главное — это биатлон.

В эстафете? Нет, если бы меня попросили, я бы, конечно, сказал «Да». Но есть много норвежцев, которые быстро бегают на лыжах, думаю, что было бы трудно превзойти Клебо, например (смеётся).

Бывало, что биатлонисты бегали лыжные эстафеты? Да, это так. Но уже есть очень сильная команда, и мы им не нужны, как и они нам, так что будем выступать в наших собственных видах спорта», — приводит слова Бё SVT.

Сегодня, 7 января, Бё выиграл гонку преследования на четвёртом этапе Кубка мира в Поклюке, одержав седьмую личную победу в сезоне.