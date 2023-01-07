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Отрыв Йоханнеса Бё от Легрейда в общем зачёте Кубка мира увеличился до 104 очков

Отрыв Йоханнеса Бё от Легрейда в общем зачёте Кубка мира увеличился до 104 очков
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Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира – 2022/2023 после победы в гонке преследования в рамках четвёртого этапа соревнований, который проходит в Поклюке (Словения). Отрыв Бё от идущего на втором месте соотечественника Стурлы Холм Легрейда увеличился до 104 очков. На третье место вышел француз Кентен Фийон Майе, ставший серебряным призёром пасьюта. Тарьей Бё, занявший третье место в гонке, вошёл в топ-10.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 779.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 675.
3. Кентен Фийон Майе (Франция) – 373.
4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 353.
5. Йоханнес Дале (Норвегия) – 337.
6. Бенедикт Долль (Германия) — 329.
7. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) – 320.
8. Эмильен Жаклен (Франция) – 319.
9. Мартин Понсилуома (Швеция) – 314.
10. Тарьей Бё (Норвегия) – 310.

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