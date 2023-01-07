Кентен Фийон Майе вышел на третье место в зачёте гонок преследования на Кубке мира

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё и его соотечественник Стурла Холм Легрейд сохранили первое и второе места в зачёте гонок преследования после пасьюта на этапе Кубка мира в Поклюке. Бё выиграл гонку, а Легрейд занял четвёртое место.
На третью позицию поднялся серебряный призёр пасьюта француз Кентен Фийон Майе. Тарьей Бё, занявший третье место в гонке, вошёл в топ-10.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины
Зачёт гонок преследования
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 330.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 290.
3. Кентен Фийон Майе (Франция) – 129.
4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 154.
5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 144.
6. Фабьен Клод (Франция) – 144.
7. Тарьей Бё (Норвегия) – 143.
8. Эмильен Жаклен (Франция) – 131.
9. Томмазо Джакомель (Италия) – 128.
10. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) – 128.
- 7 января 2023
-
21:07
-
20:42
-
20:15
-
19:54
-
18:32
-
18:04
-
17:21
-
14:00
-
09:59
- 6 января 2023
-
20:15
-
19:46
-
18:09
-
17:53
-
17:25
-
13:18
- 5 января 2023
-
21:29
-
18:41
-
18:22
-
17:28
-
14:47
- 4 января 2023
-
18:09
- 2 января 2023
-
22:07
-
20:46
-
20:13
-
19:25
-
18:16
- 1 января 2023
-
21:15
-
18:30
-
13:30
-
10:45
-
10:09
- 31 декабря 2022
-
10:12
-
00:30
- 30 декабря 2022
-
22:42
-
12:19