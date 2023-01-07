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Кентен Фийон Майе вышел на третье место в зачёте гонок преследования на Кубке мира

Кентен Фийон Майе вышел на третье место в зачёте гонок преследования на Кубке мира
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Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё и его соотечественник Стурла Холм Легрейд сохранили первое и второе места в зачёте гонок преследования после пасьюта на этапе Кубка мира в Поклюке. Бё выиграл гонку, а Легрейд занял четвёртое место.

На третью позицию поднялся серебряный призёр пасьюта француз Кентен Фийон Майе. Тарьей Бё, занявший третье место в гонке, вошёл в топ-10.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины
Зачёт гонок преследования

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 330.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 290.
3. Кентен Фийон Майе (Франция) – 129.
4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 154.
5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 144.
6. Фабьен Клод (Франция) – 144.
7. Тарьей Бё (Норвегия) – 143.
8. Эмильен Жаклен (Франция) – 131.
9. Томмазо Джакомель (Италия) – 128.
10. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) – 128.

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