Видеообзор победы Йоханнеса Бё в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё в третий раз в сезоне-2022/2023 выиграл гонку преследования на 12,5 км на Кубке мира. На четвёртом этапе в Поклюке (Словения) Йоханнес стартовал с первой позиции после спринта и, несмотря на два промаха на четырёх огневых рубежах, никому не позволил к себе приблизиться, в итоге опередив преследователей более чем на минуту.

Вторым финишировал француз Кентен Фийон Майе, поднявшийся с девятого места после спринта. Кентен зашёл только на один штрафной круг, но едва не упустил серебро на финише. Виной тому норвежец Тарьей Бё, который так сильно ускорился в борьбе за бронзу с соотечественником Стурлой Холм Легрейдом, что едва не обогнал и француза.

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