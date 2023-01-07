Видеообзор победы Йоханнеса Бё в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке
Поделиться
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё в третий раз в сезоне-2022/2023 выиграл гонку преследования на 12,5 км на Кубке мира. На четвёртом этапе в Поклюке (Словения) Йоханнес стартовал с первой позиции после спринта и, несмотря на два промаха на четырёх огневых рубежах, никому не позволил к себе приблизиться, в итоге опередив преследователей более чем на минуту.
Вторым финишировал француз Кентен Фийон Майе, поднявшийся с девятого места после спринта. Кентен зашёл только на один штрафной круг, но едва не упустил серебро на финише. Виной тому норвежец Тарьей Бё, который так сильно ускорился в борьбе за бронзу с соотечественником Стурлой Холм Легрейдом, что едва не обогнал и француза.
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.
Комментарии
- 7 января 2023
-
21:07
-
20:42
-
20:15
-
19:54
-
18:32
-
18:04
-
17:21
-
14:00
-
09:59
- 6 января 2023
-
20:15
-
19:46
-
18:09
-
17:53
-
17:25
-
13:18
- 5 января 2023
-
21:29
-
18:41
-
18:22
-
17:28
-
14:47
- 4 января 2023
-
18:09
- 2 января 2023
-
22:07
-
20:46
-
20:13
-
19:25
-
18:16
- 1 января 2023
-
21:15
-
18:30
-
13:30
-
10:45
-
10:09
- 31 декабря 2022
-
10:12
-
00:30
- 30 декабря 2022
-
22:42
-
12:19
Партнерский контент