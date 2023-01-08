«Он будет очень высоко». Шведский эксперт — о перспективах Йоханнеса Бё как лыжника

Эксперт шведского канала SVT Sports Матиас Фредрикссон высказался о шансах норвежского биатлониста Йоханнеса Бё конкурировать в скорости с лыжниками.

На четырёх этапах Кубка мира сезона-2022/2023 Бё-младший выиграл все спринтерские гонки и три гонки преследования. При этом преимущество Йоханнеса над соперниками в скорости на лыжне впечатляло. Например, в пасьюте в Поклюке, несмотря на два штрафных круга, норвежец опередил соперников более чем на минуту.

«Он бы очень хорошо справился. Я не думаю, что он может конкурировать с лучшими лыжниками, но и не отстанет. Он будет очень высоко», — приводит слова Фредрикссона SVT.

Сам Бё скептически высказался о своих шансах выиграть у Йоханнеса Клебо, хотя не исключил, что согласился бы принять участие в лыжной эстафете.