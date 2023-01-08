«Неплохой процент». Йоханнес Бё — о том, что в сотый раз поднялся на подиум Кубка мира

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежец Йоханнес Бё прокомментировал то, что в сотый раз в карьере поднялся на подиум Кубка мира (одержав при этом 62 победы). Напомним, Йоханнес выиграл пасьют на четвёртом этапе КМ в Поклюке (Словения).
«Сила жёлтой майки даёт немного дополнительной мотивации. Думаю, это не ощущалось так явно во время пандемии из-за отсутствия болельщиков. Они всегда немного больше поддерживают людей с жёлтым и красным бибами, наблюдают за вами, так что это сопряжено с большой ответственностью, но, конечно, это также даёт заряд энергии. Сегодня это было приятно. Нужно наслаждаться этими моментами, потому что в будущем, когда состаришься, непременно будешь оглядываться назад. Теперь я смогу вспомнить пасьют в Поклюке и то, как приветствовал кулаком зрителей, поднимаясь на мой сотый подиум. Я буду помнить этот день.
Вчера я услышал, что у меня было 99 подиумов, так что спал с мыслью, что нужно взять сотый. Я думаю, что с третьим местом сегодня не был бы так счастлив. Рад, что финишировал первым. 62 первых места из 100 подиумов – это неплохой процент», — сказал младший Бё на пресс-конференции.
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