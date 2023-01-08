Видеообзор победы Норвегии в супермиксте на четвёртом этапе Кубка мира в Поклюке
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В Поклюке (Словения) прошла одиночная смешанная эстафета (супермикст) в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Победу в гонке одержали представители Норвегии Ветле Шоста Кристиансен и Ингрид Ландмарк Тандреволд.
Второе место в эстафете заняли представители Франции Антонен Гигонна и Лу Жанмонно. Бронза неожиданно досталась швейцарцам Никласу Хартвегу и Эми Басерге.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами соревнования в данном видеообзоре:
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.
Напомним, российские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
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