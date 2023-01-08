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Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на четвёртом этапе Кубка мира в Поклюке

Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на четвёртом этапе Кубка мира в Поклюке
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В Поклюке (Словения) прошла смешанная эстафета 4 х 7,5 км в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Победу в гонке одержали представители Франции Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Анаис Шевалье-Буше и Жулия Симон.

Биатлон. Кубок мира, четвёртый этап, Поклюка. Смешанная эстафета, 4 х 7,5 км

  1. Фабьен Клод / Кентен Фийон Майе / Анаис Шевалье-Буше / Жулия Симон (Франция) — 1:19.48,9 (1 штрафной круг + 7 промахов).
  2. Дидье Биона / Томмазо Джакомель / Доротея Вирер / Лиза Виттоцци (Италия) — отставание +24,6 секунды (7 промахов).
  3. Йеспер Нелин / Мартин Понсилуома / Мона Брорссон / Эльвира Эберг (Швеция) +47,2 (1 штрафной круг + 5 промахов).
  4. Себастьян Штальдер / Жереми Финелло / Айта Гаспарин / Лена Хекки (Швейцария) +1.09,3 (13 промахов).
  5. Роман Рес / Бенедикт Долль / София Шнайдер / Денизе Херрман (Германия) +1.09,9 (2 штрафных круга + 11 промахов).
  6. Филип Фьельд Андерсен / Йоханнес Дале / Каролин Оффигстад Кноттен / Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) +1.41,2 (1 штрафной круг + 12 промахов).
  7. Йонаш Маречек / Михал Крчмарж / Тереза Воборникова / Маркета Давидова (Чехия) +2.12,3 (8 промахов).
  8. Ян Гунька / Марцин Завул / Камила Жук / Йоанна Якела (Польша) +3.23,1 (5 промахов).
  9. Харальд Леммерер / Феликс Ляйтнер / Дуня Здоуц / Тамара Штайнер (Австрия) +4.07,1 (7 промахов).
  10. Флоран Клод / Тьерри Ланже / Майя Клутенс / Лотте Ли (Бельгия) +4.12,1 (2 промаха).
Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 4, Поклюка, Словения
Смешанная 4 x 7.5 км Эстафета
08 января 2023, воскресенье. 16:25 МСК
Окончено
1
Франция
1:19:48.9
2
Италия
+24.6
3
Швеция
+47.2
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