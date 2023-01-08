Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на четвёртом этапе Кубка мира в Поклюке

В Поклюке (Словения) прошла смешанная эстафета 4 х 7,5 км в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Победу в гонке одержали представители Франции Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Анаис Шевалье-Буше и Жулия Симон.

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