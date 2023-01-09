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Кубок мира по биатлону — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований

Кубок мира по биатлону — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований
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На Кубке мира – 2022/2023 по биатлону завершился первый из этапов, запланированных на 2023 год. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дальнейших соревнований.

Пятый этап. Рупольдинг (Германия)

11 января – индивидуальная гонка (мужчины, женщины)
13 января – эстафета (мужчины)
14 января – эстафета (женщины)
15 января – масс-старты (мужчины, женщины).

Шестой этап. Антхольц (Италия)

19 января – спринт (женщины)
20 января – спринт (мужчины)
21 января – гонки преследования (женщины, мужчины)
22 января – классические эстафеты (женщины, мужчины).

Чемпионат мира (седьмой этап). Оберхоф (Германия)

8 февраля – смешанная эстафета
10 февраля – спринт (мужчины)
11 февраля – спринт (женщины)
12 февраля – гонки преследования (мужчины, женщины)
14 февраля – индивидуальная гонка (женщины)
15 февраля – индивидуальная гонка (мужчины)
16 февраля – сингл-микст
18 февраля – эстафета (мужчины, женщины)
19 февраля – масс-старты (женщины, мужчины).

Восьмой этап. Нове-Место (Чехия)

2 марта – спринт (мужчины)
3 марта – спринт (женщины)
4 марта – гонки преследования (мужчины, женщины)
5 марта – смешанная эстафета, сингл-микст.

Девятый этап. Эстерсунд (Швеция)

9 марта – индивидуальные гонки (женщины, мужчины)
11 марта – эстафета (женщины, мужчины)
12 марта – масс-старты (женщины, мужчины).

Десятый этап. Хольменколлен (Норвегия)

16 марта – спринт (мужчины)
17 марта – спринт (женщины)
18 марта – гонки преследования (мужчины, женщины)
19 марта – масс-старты (мужчины, женщины).

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