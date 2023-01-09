Тренер сборной Швеции раскритиковал Самуэльссона за провальную стрельбу в супермиксте

Тренер сборной Швеции по биатлону Йоханнес Лукас не нашёл позитивных слов в адрес своего подопечного, Себастиана Самуэльссона, после выступления последнего в эстафете в супермиксте 2 x 6 + 2 x 7.5 км на четвёртом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).

Напомним, Самуэльссон провалил стрельбу и привёз себе в общей сложности три штрафных круга. В результате шведская сборная, за которую, кроме Самуэльссона, выступала также Анна Магнуссон, заняла лишь десятое место.



«Я не знаю, что происходит. Это настолько плохо, что это невозможно проанализировать», — сказал Лукас в интервью Expressen.

Напомним, российские биатлонисты сейчас отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU).