Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

С 11 по 15 января в Рупольдинге пройдёт пятый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.



11 января

16:10 — Мужчины, индивидуальная гонка 20 км

12 января

16:10 — Женщины, индивидуальная гонка 15 км

13 января

16:25 — Мужчины, эстафета, 4х7,5 км

14 января

16:25 — Женщины, эстафета, 4х6 км

15 января

14:30 — Мужчины, масс-старт 15 км

16:45 — Женщины, масс-старт 12,5 км

В расписании указано московское время.

На данный момент общий зачёт Кубка мира у мужчин возглавляет норвежец Йоханнес Бё. У женщин лидирует француженка Жулия Симон.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.