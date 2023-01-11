Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
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С 11 по 15 января в Рупольдинге пройдёт пятый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
11 января
16:10 — Мужчины, индивидуальная гонка 20 км
12 января
16:10 — Женщины, индивидуальная гонка 15 км
13 января
16:25 — Мужчины, эстафета, 4х7,5 км
14 января
16:25 — Женщины, эстафета, 4х6 км
15 января
14:30 — Мужчины, масс-старт 15 км
16:45 — Женщины, масс-старт 12,5 км
В расписании указано московское время.
На данный момент общий зачёт Кубка мира у мужчин возглавляет норвежец Йоханнес Бё. У женщин лидирует француженка Жулия Симон.
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.
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