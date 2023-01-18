Расписание шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце

С 19 по 22 января в Антхольце (Италия) пройдёт шестой этап Кубка мира по биатлону — 2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

19 января

16:30 — Женщины. Спринт, 7,5 км

20 января

16:30 — Мужчины. Спринт, 10 км

21 января

15:00 — Женщины. Гонка преследования, 10 км

17:00 — Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

22 января

13:45 — Женщины. Эстафета, 4х6 км

16:30 — Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км

В расписании указано московское время.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.