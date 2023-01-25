Расписание пятого этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах

С 26 по 29 января в Раубичах пройдёт пятый этап Кубка Содружества по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

26 января

11:00. Мужчины. Спринт, 10 км

14:00. Женщины. Спринт, 7.5 км

28 января

11:00. Мужчины. Гонка преследования, 12.5 км

14:00. Женщины. Гонка преследования, 10 км

29 января

11:00. Мужчины. Масс-старт, 15 км

14:00. Женщины. Масс-старт, 12.5 км

В расписании указано московское время.

Кубок Содружества — совместные соревнования российских и белорусских биатлонистов, проводимые впервые и призванные в какой-то мере заменить международные старты, от которых решением IBU сборные России и Беларуси по биатлону в сезоне-2022/2023 были отстранены.



Календарь Кубка Содружества по биатлону сезона-2022/2023 включает в себя шесть этапов — два летних и четыре зимних.