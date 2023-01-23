Кубок Содружества по биатлону: расписание этапов, календарь соревнований

Вчера, 22 января, в Раубичах завершился четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих этапов.



Пятый этап. Раубичи, Беларусь



26 января



Спринт, мужчины



Спринт, женщины



28 января



Гонка преследования, мужчины



Гонка преследования, женщины



29 января



Масс-старт, мужчины



Масс-старт, женщины



Шестой этап. Тюмень, Россия



9 марта



Спринт, мужчины



Спринт, женщины



11 марта



Гонка преследования, мужчины



Гонка преследования, женщины



12 марта



Масс-старт, мужчины



Масс-старт, женщины

Кубок Содружества — совместные соревнования российских и белорусских биатлонистов, проводимые впервые и призванные в какой-то мере заменить международные старты, от которых решением IBU сборные России и Беларуси по биатлону в сезоне-2022/2023 были отстранены.



Календарь Кубка Содружества по биатлону сезона-2022/2023 включает в себя шесть этапов — два летних и четыре зимних.