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Кубок Содружества по биатлону: расписание этапов, календарь соревнований

Кубок Содружества по биатлону: расписание этапов, календарь соревнований
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Вчера, 29 января, в Раубичах завершился пятый этап Кубка Содружества по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием следующего этапа.

6-й этап. Тюмень, Россия

9 марта

Спринт, мужчины

Спринт, женщины

11 марта

Гонка преследования, мужчины

Гонка преследования, женщины

12 марта

Масс-старт, мужчины

Масс-старт, женщины

Кубок Содружества — совместные соревнования российских и белорусских биатлонистов, проводимые впервые, и которые в какой-то мере призваны заменить международные старты, от которых решением IBU сборные России и Беларуси по биатлону в сезоне-2022/2023 были отстранены.

Календарь Кубка Содружества по биатлону сезона-2022/2023 включает в себя шесть этапов — два летних и четыре зимних.

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