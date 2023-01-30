Кубок Содружества по биатлону: расписание этапов, календарь соревнований

Вчера, 29 января, в Раубичах завершился пятый этап Кубка Содружества по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием следующего этапа.

6-й этап. Тюмень, Россия



9 марта



Спринт, мужчины



Спринт, женщины



11 марта



Гонка преследования, мужчины



Гонка преследования, женщины



12 марта



Масс-старт, мужчины



Масс-старт, женщины



Кубок Содружества — совместные соревнования российских и белорусских биатлонистов, проводимые впервые, и которые в какой-то мере призваны заменить международные старты, от которых решением IBU сборные России и Беларуси по биатлону в сезоне-2022/2023 были отстранены.



Календарь Кубка Содружества по биатлону сезона-2022/2023 включает в себя шесть этапов — два летних и четыре зимних.