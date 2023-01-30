Кубок Содружества по биатлону: расписание этапов, календарь соревнований
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Вчера, 29 января, в Раубичах завершился пятый этап Кубка Содружества по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием следующего этапа.
6-й этап. Тюмень, Россия
9 марта
Спринт, мужчины
Спринт, женщины
11 марта
Гонка преследования, мужчины
Гонка преследования, женщины
12 марта
Масс-старт, мужчины
Масс-старт, женщины
Кубок Содружества — совместные соревнования российских и белорусских биатлонистов, проводимые впервые, и которые в какой-то мере призваны заменить международные старты, от которых решением IBU сборные России и Беларуси по биатлону в сезоне-2022/2023 были отстранены.
Календарь Кубка Содружества по биатлону сезона-2022/2023 включает в себя шесть этапов — два летних и четыре зимних.
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