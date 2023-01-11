Расписание пятого этапа Кубка России по биатлону в Рыбинске

С 12 по 16 января в Рыбинске пройдёт пятый этап Кубка России по биатлону — 2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
12 января
11:00 — Мужчины. Спринт, 10 км
14:00 — Женщины. Спринт, 7,5 км
13 января
11:00 — Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
14:00 — Женщины. Гонка преследования, 10 км
15 января
11:00 — Мужчины. Масс-старт, 15 км
14:00 — Женщины. Масс-старт, 12,5 км
16 января
10:40 — Женщины, суперспринт, квалификация
12:40 — Женщины, суперспринт, финал
14:10 — Мужчины, суперспринт, квалификация
16:00 — Мужчины, суперспринт, финал
В расписании указано московское время.
Календарь Кубка России по биатлону — 2022/2023 состоит из шести этапов.
Напомним, российские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
- 11 января 2023
-
11:00
-
10:00
-
00:45
-
00:37
- 10 января 2023
-
23:51
-
22:28
-
21:33
-
20:55
-
20:36
-
19:37
-
18:40
-
18:09
-
17:11
-
16:37
-
15:01
-
14:34
-
13:18
-
12:51
-
12:50
-
12:40
-
12:34
-
00:50
-
00:35
- 9 января 2023
-
22:02
-
21:49
-
21:20
-
15:58
-
15:07
-
14:44
-
10:27
- 8 января 2023
-
19:39
-
17:46
-
17:29
-
14:26
-
10:12