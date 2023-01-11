Расписание пятого этапа Кубка России по биатлону в Рыбинске

С 12 по 16 января в Рыбинске пройдёт пятый этап Кубка России по биатлону — 2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

12 января

11:00 — Мужчины. Спринт, 10 км

14:00 — Женщины. Спринт, 7,5 км

13 января

11:00 — Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

14:00 — Женщины. Гонка преследования, 10 км

15 января

11:00 — Мужчины. Масс-старт, 15 км

14:00 — Женщины. Масс-старт, 12,5 км

16 января

10:40 — Женщины, суперспринт, квалификация

12:40 — Женщины, суперспринт, финал

14:10 — Мужчины, суперспринт, квалификация

16:00 — Мужчины, суперспринт, финал

В расписании указано московское время.

Календарь Кубка России по биатлону — 2022/2023 состоит из шести этапов.



Напомним, российские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).