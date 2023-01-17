Кубок России по биатлону — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований

Вчера, 16 января, в Рыбинске завершился пятый этап Кубка России по биатлону — 2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием следующего этапа.

VI этап, Сочи.



16 февраля – спринт (мужчины)

16 февраля – спринт (женщины)

18 февраля – гонка преследования (мужчины)

18 февраля – гонка преследования (женщины)

19 февраля – масс-старт (мужчины)

19 февраля – масс-старт (женщины).



Календарь Кубка России по биатлону — 2022/2023 состоит из шести этапов. Напомним, российские биатлонисты не могут принимать участие в Кубке мира из-за отстранения со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).