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Кубок России по биатлону — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований

Кубок России по биатлону — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований
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Вчера, 16 января, в Рыбинске завершился пятый этап Кубка России по биатлону — 2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием следующего этапа.

VI этап, Сочи.

16 февраля – спринт (мужчины)
16 февраля – спринт (женщины)
18 февраля – гонка преследования (мужчины)
18 февраля – гонка преследования (женщины)
19 февраля – масс-старт (мужчины)
19 февраля – масс-старт (женщины).

Календарь Кубка России по биатлону — 2022/2023 состоит из шести этапов. Напомним, российские биатлонисты не могут принимать участие в Кубке мира из-за отстранения со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).

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