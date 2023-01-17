Кубок России по биатлону — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований
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Вчера, 16 января, в Рыбинске завершился пятый этап Кубка России по биатлону — 2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием следующего этапа.
VI этап, Сочи.
16 февраля – спринт (мужчины)
16 февраля – спринт (женщины)
18 февраля – гонка преследования (мужчины)
18 февраля – гонка преследования (женщины)
19 февраля – масс-старт (мужчины)
19 февраля – масс-старт (женщины).
Календарь Кубка России по биатлону — 2022/2023 состоит из шести этапов. Напомним, российские биатлонисты не могут принимать участие в Кубке мира из-за отстранения со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).
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