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Бьорндален: осмелюсь сказать, что нынешняя сборная Норвегии — лучшая в истории страны

Бьорндален: осмелюсь сказать, что нынешняя сборная Норвегии — лучшая в истории страны
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Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален высоко оценил достижения мужской сборной Норвегии по биатлону в текущем сезоне.

В частности, Бьорндален, выступающий в качестве телевизионного эксперта, отреагировал на то, что в топ-8 по итогам гонки преследования на четвёртом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения) вошли шесть норвежцев (Йоханнес Бё – первое место, Тарьей Бё – третье место, Стурла Холм Легрейд – четвёртое место, Ветле Шоста Кристиансен, Филип Фьельд Андерсен, Йоханнес Дале – шестое, седьмое, восьмое места соответственно).

«У мужской сборной Норвегии лучшая команда в мире. И я осмелюсь сказать, что это сильнейшая команда, которая когда-либо была в Норвегии», — приводит слова Бьорндалена TV2.

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