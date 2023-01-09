Тарьей Бё — о нынешней сборной Норвегии: конкуренты боятся нас, а мы боимся друг друга

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё отреагировал на слова легендарного соотечественника, восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена, о том, что нынешняя мужская сборная Норвегии – лучшая команда за всю историю страны.

Ранее на четвёртом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения) шесть норвежцев заехали в топ-8 пасьюта.

«Я был во многих командах Норвегии, в том числе с Уле-Эйнаром. Да, у нас всегда было два-три сильных биатлониста. Но я, наверное, никогда не видел, чтобы так сильна была вся шестёрка. Он, вероятно, попал в точку. Мы довольно однородная команда, с небольшой разницей между лучшими и худшими. Конкуренты боятся нас, а мы боимся друг друга», — приводит слова старшего Бё TV2.