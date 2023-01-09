Тарьей Бё — о нынешней сборной Норвегии: конкуренты боятся нас, а мы боимся друг друга

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё отреагировал на слова легендарного соотечественника, восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена, о том, что нынешняя мужская сборная Норвегии – лучшая команда за всю историю страны.
Ранее на четвёртом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения) шесть норвежцев заехали в топ-8 пасьюта.
«Я был во многих командах Норвегии, в том числе с Уле-Эйнаром. Да, у нас всегда было два-три сильных биатлониста. Но я, наверное, никогда не видел, чтобы так сильна была вся шестёрка. Он, вероятно, попал в точку. Мы довольно однородная команда, с небольшой разницей между лучшими и худшими. Конкуренты боятся нас, а мы боимся друг друга», — приводит слова старшего Бё TV2.
- 9 января 2023
-
22:02
-
21:49
-
21:20
-
15:58
-
15:07
-
14:44
-
10:27
- 8 января 2023
-
19:39
-
17:46
-
17:29
-
14:26
-
10:12
-
00:17
- 7 января 2023
-
21:07
-
20:42
-
20:15
-
19:54
-
18:32
-
18:04
-
17:21
-
14:00
-
09:59
- 6 января 2023
-
20:15
-
19:46
-
18:09
-
17:53
-
17:25
-
13:18
- 5 января 2023
-
21:29
-
18:41
-
18:22
-
17:28
-
14:47
- 4 января 2023
-
18:09
- 2 января 2023
-
22:07