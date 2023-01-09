«Здорово, когда такое говорит король». Йоханнес Бё — о похвале со стороны Бьорндалена

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё отреагировал на слова легендарного соотечественника, восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена, о том, что нынешняя мужская сборная Норвегии – лучшая команда за всю историю страны.

Ранее на четвёртом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения) сразу шесть норвежцев заехали в топ-8 пасьюта.

«Здорово, когда такие мысли исходят от короля. Шесть спортсменов в первой восьмёрке, я думаю, раньше такого не было, должно быть, это рекорд», — приводит слова младшего Бё TV2.

Сам Йоханнес ранее одержал свою 62-ю победу на этапах Кубка мира. Рекордсменом по выигранным гонкам на КМ является именно Бьорндален, у него их 96.