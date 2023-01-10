Логинов: тот, кто скажет, что мотивация в России такая же, как на Кубке мира, слукавит
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Чемпион мира 2020 года, двукратный бронзовый призёр Олимпиады российский биатлонист Александр Логинов ответил, следит ли за гонками на Кубке мира – 2022/2023.
«Именно за результатами – да. Бывает, вечерами зайду посмотреть новостные ленты. Я считаю, что это норма. Это наша жизнь, и надо смотреть вперёд. Если не будет конкуренции, если не будет наблюдения за соперниками, то не будет и роста никакого. Надо постоянно вариться в этой каше.
Думаю, если кто-то скажет, что мотивация такая же, как на Кубке мира, то, наверное, слукавит. Тем не менее это наша жизнь, наша работа. В наших же интересах везде стараться находить мотивацию. Надо жить дальше и продолжать развиваться», — приводит слова Логинова «Российская газета».
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