Анфиса Резцова: Ростовцев добьётся отличных результатов со сборной России по биатлону

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала назначение Павла Ростовцева на пост главного тренера сборной России по биатлону.

«Отличная новость, я считаю. Удивлена назначением, но могу сказать точно — Павел хороший тренер и человек, мы знакомы с ним лично. Если честно, я немного не поняла, почему именно сейчас был назначен новый главный тренер. Замечательный выбор был сделан, у него много плюсов, он умеет правильно взаимодействовать со спортсменами. Уверена, Ростовцев добьётся отличных результатов с нашей сборной», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ростовцев является серебряным призёром Олимпийских игр 2006 года в эстафете и трёхкратным чемпионом мира.