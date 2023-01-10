Губерниев — о Ростовцеве: может тренировать Майгурова на утренних пробежках
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Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев язвительно высказался о назначении Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону.
«Пожелаем удачи Союзу биатлонистов России в этом самоуправстве. Новый главный тренер сборной может тренировать Виктора Майгурова на утренних пробежках», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Павел Ростовцев является Заслуженным мастером спорта, серебряным призёром Олимпийских игр 2006 года в эстафете и трёхкратным чемпионом мира. Со 2 декабря 2021 года Ростовцев работал в качестве советника губернатора Красноярского края. До этого, в течении двух лет бывший биатлонист возглавлял министерство спорта данного региона.
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