Сергей Чепиков: Павла Ростовцева я знаю давно — он настоящий профессионал своего дела

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, а ныне депутат Госдумы Сергей Чепиков высказался о решении Союза биатлонистов России (СБР) назначить Павла Ростовцева тренером сборной России по биатлону.



«Я считаю, что эта должность должна быть больше административной, чтобы на тренеров мужской и женской сборной не было определенного давления, чтобы никто не вмешивался в методику подготовки, в определение мест проведения тренировочных сборов. Посмотрим, как будет. Павла я знаю давно, мы вместе были в сборной – он настоящий профессионал своего дела», — приводит слова Чепикова «Газета.Ru».

Павел Ростовцев является серебряным призёром Олимпийских игр 2006 года в эстафете, трёхкратным чемпионом мира по биатлону, заслуженным мастером спорта. Ростовцеву 51 год. С декабря 2021-го Павел занимает пост советника губернатора Красноярского края. В 2011–2014 годах он работал тренером по стрельбе в женской сборной России по биатлону.