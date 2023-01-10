Стал известен состав сборной Швеции на этап КМ в Рупольдинге и этап Кубка IBU в Поклюке

Опубликован состав шведской сборной по биатлону на пятый этап Кубка мира в Рупольдинге и пятый этап Кубка IBU в Поклюке.

Кубок мира, Рупольдинг

Женщины

Эльвира Эберг

Линн Перссон

Анна Магнуссон

Мона Брорссон

Ханна Эберг

Сара Андерссон



Мужчины



Мартин Понсилуома

Себастиан Самуэльссон

Йеспер Нелин

Пеппе Фемлинг

Эмиль Нюквист

Мальте Стефанссон

Соревнования в Рупольдинге пройдут с 11 по 15 января.

Кубок IBU, Поклюка

Женщины

Фелисия Линдквист

Тильда Юханссон

Стина Нильссон

Альва Скольд

Элла Хальварссон

Бенте Скале

Эмма Нильссон



Мужчины

Оскар Брандт

Антон Иварссон

Виктор Брандт

Эрик Ларссон

Габриэль Стегмайр

Этап Кубка IBU в Поклюке состоится с 12 по 14 января. Изначально он должен был пройти в немецком Арбере, однако был перенесён в Словению из-за отсутствия снега.