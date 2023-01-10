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Павел Ростовцев: договорились с Майгуровым «есть мамонта по частям»

Павел Ростовцев: договорились с Майгуровым «есть мамонта по частям»
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Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев, ранее назначенный на пост главного тренера сборной России, ответил, когда планирует появиться в расположении команды.

«Совершенно точно буду на этапе Кубка Содружества в Минске. А возможно, сумею уже на этой неделе выбраться и в Рыбинск тоже. Пока не увижу спортсменов и не поговорю с тренерами, не могу вести предметный разговор по поводу дальнейших планов.

В этом отношении мы договорились с Майгуровым «есть мамонта по частям». То есть закончить с юридическими вопросами по моему оформлению и потом уже поэтапно планировать нашу дальнейшую работу. В любом случае никаких резких движений быть не должно», — приводит слова Ростовцева RT.

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