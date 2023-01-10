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Дарья Домрачева ответила, не жалеет ли о раннем завершении карьеры

Дарья Домрачева ответила, не жалеет ли о раннем завершении карьеры
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева ответила, не жалеет ли, что завершила карьеру в 31 год.

«Думаю, что завершила карьеру в самый подходящий для меня момент. После окончания карьеры сил для продолжения было ещё достаточно, но, учитывая все факторы, я приняла единственное верное для себя решение.

Сегодня я провожу тренировки практически каждый день, получаю удовольствие от движения, процесса, но у меня не возникает желания включать секундомер. Я слежу за биатлоном, но во снах он мне не снится», — приводит слова Домрачевой Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси.

Домрачева объявила о завершении карьеры в июне 2018 года. Она также является двукратной чемпионкой мира (2012 и 2013 годы), обладательницей Кубка мира сезона-2014/2015, обладательницей шести «Малых хрустальных глобусов» Кубка мира по биатлону. Дарья – самая титулованная белорусская спортсменка в истории зимних Олимпийских игр, первая в мире биатлонистка, одержавшая три победы в личных гонках на ОИ.

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