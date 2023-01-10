Менеджер норвежцев предложил ввести красные карточки за опасное обращение с винтовкой

Руководство Международного союза биатлонистов (IBU) в лице рейс-директора Борута Нунара призвало судей и национальные команды быть более бдительными в вопросе безопасности биатлонистов после инцидента с бельгийцем Тьерри Ланже.

Напомним, во время смешанной эстафеты на четвёртом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения) Ланже направил винтовку себе в лицо и пытался прочистить оружие лыжной палкой.

IBU провёл специальное собрание для руководителей национальных команд, где напомнил о необходимости проведения инструктажей и контроля безопасности.

«Это напоминание о том, что в биатлоне дела не идут сами по себе. Мы должны быть внимательны и не принимать вещи как должное. Я бы попросил судей как в IBU, так и на местном уровне быть более бдительными в будущем», — приводит слова Нунара NRK.

При этом менеджер сборной Норвегии Пер Арне Ботнан считает, что введение системы жёлтых и красных карточек может помочь в урегулировании проблемы. «Это может показаться строгой мерой, но, я думаю, это поможет решить проблему», — сказал Ботнан. Представитель Норвегии собирается выступить с данной инициативой на ежегодном собрании тренеров.