«Он всё делал правильно». Самуэльссон — о бельгийце, который направил винтовку себе в лицо

Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года, неоднократный призёр чемпионатов мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон заступился за бельгийца Тьерри Ланже, который подвергся критике после инцидента в смешанной эстафете на четвёртом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Ланже направил винтовку себе в лицо и пытался прочистить оружие лыжной палкой.

«Это выглядело ужасно. Но мы немного обсудили произошедшее. Безопасность – это то, к чему мы обычно относимся очень серьёзно, это те вещи, которые могут привести к трагедии. Но на самом деле он изначально вытащил магазин и открыл затвор, так что всё было безопасно. Он очень хорошо справился с этой ситуацией.

У нас была аналогичная ситуация несколько лет назад, когда винтовка не была закреплена как положено.

Конечно, такого не должно быть. Однако в данном конкретном случае он действительно сделал всё правильно. Ему нужно было прочистить винтовку… Да, это не совсем приемлемая техника. Но что он мог сделать ещё?» — приводит слова Самуэльссона Expressen.