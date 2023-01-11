Ростовцев — о причине возвращения: видел, как тяжело Майгурову далась победа на выборах

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев, ранее назначенный на пост главного тренера сборной России, рассказал, что побудило его вернуться в национальную команду.

С декабря 2021 года 51-летний Ростовцев занимает пост советника губернатора Красноярского края. В 2011–2014 годах он работал тренером по стрельбе в женской сборной России по биатлону.

«У меня был непростой во всех отношениях прошлый год, и получилось так, что я довольно активно следил за тем, что происходит как в самом СБР, так и в команде. Соответственно, видел, как тяжело Виктору Майгурову далась победа на выборах, какая консолидация сил была задействована против него, какими способами пользовались оппоненты, и в связи с этим возникло сильное желание поддержать», — приводит слова Ростовцева RT.