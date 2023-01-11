Ростовцев — о причине возвращения: видел, как тяжело Майгурову далась победа на выборах

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев, ранее назначенный на пост главного тренера сборной России, рассказал, что побудило его вернуться в национальную команду.
С декабря 2021 года 51-летний Ростовцев занимает пост советника губернатора Красноярского края. В 2011–2014 годах он работал тренером по стрельбе в женской сборной России по биатлону.
«У меня был непростой во всех отношениях прошлый год, и получилось так, что я довольно активно следил за тем, что происходит как в самом СБР, так и в команде. Соответственно, видел, как тяжело Виктору Майгурову далась победа на выборах, какая консолидация сил была задействована против него, какими способами пользовались оппоненты, и в связи с этим возникло сильное желание поддержать», — приводит слова Ростовцева RT.
- 11 января 2023
-
00:45
-
00:37
- 10 января 2023
-
23:51
-
22:28
-
21:33
-
20:55
-
20:36
-
19:37
-
18:40
-
18:09
-
17:11
-
16:37
-
15:01
-
14:34
-
13:18
-
12:51
-
12:50
-
12:40
-
12:34
-
00:50
-
00:35
- 9 января 2023
-
22:02
-
21:49
-
21:20
-
15:58
-
15:07
-
14:44
-
10:27
- 8 января 2023
-
19:39
-
17:46
-
17:29
-
14:26
-
10:12
-
00:17
- 7 января 2023
-
21:07