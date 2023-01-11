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«Скорее всего, как-нибудь промахнусь». Э. Эберг — о феноменальной стрельбе в Поклюке

«Скорее всего, как-нибудь промахнусь». Э. Эберг — о феноменальной стрельбе в Поклюке
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, шведская биатлонистка Эльвира Эберг высказалась о своей сверхуспешной стрельбе на прошедшем этапе Кубка мира в Поклюке.

Напомним, во время соревнований в Словении шведка реализовала все 40 выстрелов. В общей сложности это принесло ей победу в спринте и третье место в смешанной эстафете.

«Такие выходные, как эти, я хочу забрать с собой, это то, что я хочу запомнить. Я чувствовала себя там как дома, и это много значит. Приятно получить хорошие воспоминания и впечатления.

Хорошая стрельба придаёт уверенности в себе, но продолжать её сохранять будет сложно. Скорее всего, как-нибудь промахнусь в этом году», — сказала Эберг в интервью SVT.

На данный момент Эльвира Эберг занимает второе место в общем зачёте Кубка мира. Лидирует француженка Жулия Симон.

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